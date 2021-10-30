На Байдена подали до суду генпрокурори десяти штатів

Генпрокурори десяти американських штатів, які представляють Республіканську партію, подали позов проти адміністрації Байдена з приводу указу про обов’язкову вакцинацію для федеральних службовців, повідомляє Укрiнформ.

За матеріалами The Washington Post генеральний прокурор штату Міссурі Ерік Шмітт та його колега з Небраски Дуглас Петерсон очолили коаліцію боротьби з протиепідемічними заходами Білого дому. До них долучилися генпрокурори Аляски, Арканзасу, Айови, Монтани, Нью-Гемпширу, Північної Дакоти, Південної Дакоти та Вайомінгу. Вони подали 44-сторінкову позовну заяву, вказуючи, що «спроби Байдена неконституційним чином нав’язати свою волю» нібито призведуть до скорочення робочих місць і кризи постачання товарів.

«Мій офіс очолює націю у боротьбі зі спробами дрібних тиранів нав’язати свій контроль через зобов’язання носити маски. Тепер ми очолюємо націю у боротьбі проти цього абсурдного перевищення повноважень з боку федеральної влади» , - ідеться в заяві Шмітта, який балотується в сенатори.

Позивачі стверджують, що указ Байдена являє собою «незаконну узурпацію поліцейських повноважень штатів», і виступають проти його виконання. Відповідний документ вимагає від усіх працівників, що задіяні в контрактах з підрядниками федеральних органів, пройти повну вакцинацію до 8 грудня.