У США офіційно дозволили щеплювати Pfizer п'ятирічних дітей

Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років. Про це йдеться в офіційному повідомленні FDA, повідомляє Укрiнформ.

«Вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 для дітей віком від п’яти до 11 років вводитиметься у вигляді первинної серії з двох доз з інтервалом у три тижні, але у меншій дозі (10 мікрограмів), ніж та, що використовується для осіб віком від 12 років (30 мікрограмів)» , - вказують у FDA.

При цьому зазначається, що інший американський регулятор, Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) має визначити подальші клінічні рекомендації. Консультативний комітет з питань імунізації CDC збереться з цього приводу вже наступного тижня.