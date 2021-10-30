Вибори у Харкові: на дільниці пустять лише з COVID-документами

Під час позачергових виборів мера Харкова на дільниці пускатимуть виключно громадян, які вакциновані чи мають негативний тест на коронавірус. Про це заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі Україна 24, повідомляє Новое время.

Він підкреслив, що згідно із законом, виборців перевірятимуть на наявність сертифікату про вакцинацію або ПЛР-тесту, або тесту на антиген.

«За законом мають перевіряти. Або COVID-сертифікати, або ПЛР-тести, або тести на антиген» , - заявив голова комітету.

Дострокові вибори мера Харкова були призначені через смерть колишнього мера Геннадія Кернеса. Він заочно переміг на виборах мера минулої осені, але помер у грудні 2020 року.

У виборах мера Харкова 31 жовтня 2021 року братимуть участь 10 осіб, але пропрезидентська партія Слуга народу не висувала свого кандидата. Аліна Мустафаєва, депутат Харківської міськради від Слуги народу, бере участь у виборах як самовисуванка.