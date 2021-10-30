У РФ посадили блогера за вивезення до України "держтаємниці"

У Росії відеоблогера Андрія Пижа засудили до колонії суворого режиму на п’ять років за вивезення за кордон «держтаємниці» — схеми тунелів московського метрополітену, повідомляє Новое время.

За матеріалами російського видання "Медиазона" Московський суд встановив, що у період із грудня 2018 р. по серпень 2020 р. «зловмисник незаконно отримав відомості, що становлять державну таємницю, щодо конструктивних особливостей та технічних систем деяких режимних обʼєктів, розташованих у Московському регіоні».

Московський міський суд визнав автора youtube-каналу UrbanTurizm винним за кримінальною статтею Незаконне отримання та розповсюдження державної таємниці за кордон. Слідчі встановили, що Пиж вивіз до України флешку зі схемою таємних тунелів у московському метрополітені Метро-2.

Сам блогер свою провину не визнав. ЗМІ повідомляли, що в нього є громадянство й України, і РФ. Пиж знімав відеоролики із закинутих будівель та закритих об'єктів. На його каналі понад 800 тисяч підписників.

Російський правозахисний центр Меморіал вважає Пижа «політичним в’язнем» та жертвою «шпигуноманії» в Росії.

Метро-2 є неофіційною назвою для таємних тунелів, сполучених із конструкціями Московського метрополітену. Їх збудували за керівництвом КДБ у радянську добу для укриття керівництва СРСР у разі ядерної війни. На основі цих конструкцій створили відеоігри Метро-2 та Метро 2033.

Блогера заарештували у серпні минулого року в московському ресторані.