У Києві на "Олімпійському" розгорнуть тимчасовий пункт вакцинації

На «Олімпійському» стадіоні у Києві на два дні відкриють пункт вакцинації, де кожен охочий зможе імунізуватись від коронавірусу. Про це йдеться на сайті ФК "Динамо", повідомляє Дзеркало тижня.

Кожен охочий зможе безкоштовно прищепитися. Так, 31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 17:00, 1 листопада – з 11:00 до 19:00.

Усі вакцини, за словами представників футбольного клубу, сертифіковані, їхня справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я.

У пункті чергуватимуть кілька мобільних бригад медиків.