У Бельгії мігранти натовпом побили жінку

У бельгійському Антверпені натовп мігрантів із Марокко побив в автобусі 57-річну місцеву мешканку через неправильний погляд, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією видання Het Laatste Nieuws, мігранти звинуватили жінку в расизмі, а на всі її спроби виправдатись відповідали реготом. Після цього її почали хапати за одяг, побили та викинули з автобуса. При цьому вони знімали на відео.

Пізніше з'ясувалося, що поліція встановила особу одного з нападників. Проте, стверджує портал HLN, після допиту його відпустили.