Збитки бюджету на 700 млн: екс-заму Тарану повідомили про підозру

Слідчі ДБР вручили підозри ексзаступнику міністра та колишньому керівнику одного з департаментів Міноборони, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків держбюджету більш як на 700 млн грн. Про це поінформувало ДБР, повідомляє Укрiнформ.

Зазначається, що у грудні 2020-го - січні 2021 року керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 2021 рік. Потім за вказівкою заступника міністра оборони незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими транспортування продуктів та своєчасне поповнення недоторканих продовольчих запасів ЗСУ вже не були зобов’язанням постачальників.

Як наслідок, ЗСУ мусили самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад і техніку та витрачати додаткові бюджетні кошти.

Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їхніх основних завдань, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, вказують у ДБР.

Попередня сума збитків державному бюджету перевищує 700 млн грн. Обом фігурантам повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора, оперативний супровід – ДБР.