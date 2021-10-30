Кличко пояснив, для кого у Києві вводять локдаун
Локдаун у Києві з 1 листопада діятиме лише для нещеплених громадян. Про це сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"У місті Києві дуже погана зараз статистика, і з 1 листопада місто входить в "червону" зону. Враховуючи те, що минулі дні по 40-45 людей, завтра статистика вийде така, що за сьогодні в нашому місті померли 54 особи", - повідомив Кличко.
Як він зазначив, епідситуація в Києві "вкрай складна".
"Я хочу ще раз наголосити, що зараз локдаун у місті Києві діятиме лише для тих людей, які не вакциновані", - наголосив столичний мер.