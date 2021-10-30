Понад 200 тисяч українців залишились без субсидій

Близько 200 тисяч українських домогосподарств не отримали субсидії – вони не пройшли перевірку, але не втратили права на допомогу на комуналку, повідомляє Сьогодні.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає пресслужба відомства у Facebook.

"Близько 200 тисяч домогосподарств із 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію. Але це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватися. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась" , – заявив Музиченко.

Українцям, в основному, відмовляли у призначенні субсидій через наявність депозитів понад 100 тис. грн, два-три та більше житлових приміщень у власності, або наявність працездатних членів сімей, які роками ніде не працюють і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

За словами Музиченка, в Україні рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій складає майже 98%, тоді як в цілому країною цей показник в окремі періоди може становити 87-88%.

Він нагадав, що українці можуть отримати субсидію навіть тоді, коли є заборгованість за послуги ЖКГ та просрочений борг більше, ніж два місяці. Тоді треба укласти договір про реструктуризацію