США мають намір зміцнити відносини з Тайванем

США хочуть поглибити свої відносини з Тайванем. Про це заявила новий директор Американського інституту в Тайвані і фактичного посольства Сандра Удкірк, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За її словами, США активно працюють над новими областями співпраці.

"Цінність нашого партнерства і нашої підтримки Тайваню непохитна. Ми прагнемо до поглиблення наших зв'язків з Тайванем" , - сказала вона.

За її словами, співпраця торкнеться протистояння Китаю, COVID-19, клімату, кібербезпеки та ланцюжків поставок й інших сфер.

"Ми збираємося продовжувати просувати глобальні та регіональні цілі адміністрації Байдена, включаючи протидію згубному впливу КНР, відновлення після руйнівних впливів пандемії та усунення загрози зміни клімату" , - сказала Удкирк.

Нагадаємо, що США зобов'язалися захистити Тайвань у разі нападу Китаю. Це підтвердив президент США Байден.