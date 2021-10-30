Ляшко хоче збільшити суму пакету медгарантій з лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме збільшити на 2,6 млрд грн пакет Програми медичних гарантій з лікування коронавірусу. Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрiнформ.

"На понеділок я пропоную рішення, яке збільшить пакет (Програми медичних гарантій з лікування COVID-19 - ред.) через те, що сьогодні більші витрати пішли на закупівлю кисню та на реанімаційних хворих. Це додатково 2,6 мільярда гривень Програми медичних гарантій. Ми з внутрішніх ресурсів це знайдемо" , - зазначив міністр.

Він також нагадав, що відповідно до законодавства, медичні працівники, залучені до боротьби з COVID-19, мають отримувати 300% надбавок до заробітної плати. "У зв'язку з тим, що в літній період була менше хворих, менша кількість команд отримала доплати", - пояснив Ляшко.

Окрім того, додав очільник МОЗ, органи місцевого самоврядування теж можуть здійснювати доплати медпрацівникам.