Курс валют НБУ на 30 жовтня

Курс валют НБУ на 30 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 30 жовтня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 29 жовтня не змінився і склав 26.33 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 30 жовтня 2021 року.

Курс євро не змінився і становив 30.50 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 30 жовтня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 30 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.15 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 30 жовтня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 28.64 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 30 жовтня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.60 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 30 жовтня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.326 500
EUR Євро 30.503 200
RUB рубль 0.374 040
GBP Фунт стерлінгів 36.154 200
CHF Швейцарський франк 28.642 200
PLN Польський злотий 6.603 400

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