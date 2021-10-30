Сьогодні у Римі стартує дводенний саміт G20

Сьогодні вранці у Римі під головуванням Італії розпочнеться дводенний саміт "Великої двадцятки", повідомляє Укрiнформ.

Глави найбільших економік світу разом з представниками провідних міжнародних організацій обговорять нагальні питання міжнародного порядку денного.

Згідно з програмою саміту, о 10-й ранку (11:00 за Києвом) учасники зберуться у конгрес-центрі La Nuvola на церемонії рукостискання та "сімейного фото". Після цього відбудеться перша сесія - "Глобальна економіка та глобальне здоров’я".

У неділю, 31 жовтня, лідери G20 обговорить два питання: зміни клімату та стійкий розвиток.

Пресконференція Італійського головування у G20 запланована на 16:15, після чого відбудуться виступи національних делегацій.