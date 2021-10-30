У США темношкіра професор закликала знищувати білих

Професор жіночих, гендерних та африканських досліджень у Ратгерському університеті в Нью-Джерсі Бріттні Купер (Brittney Cooper) заявила, що білі люди історично «віддані своїй ідеї бути злодіями», повідомляє Лента.Ру.

Як пише New York Post, відповідну заяву вона зробила під час обговорення критичної расової теорії. На думку Купер, білі люди "настільки корумповані", що не здатні довірити суспільству перерозподіляти владу між різнорідними групами людей.

"Їх мислення про владу настільки похмуре і духовно неспроможне, що вони... вони бояться цієї відмови від влади, оскільки не можуть уявити собі іншого способу існувати" , - сказала вона.

За словами Купер, вирішити проблему переваги білих можна було б їх "знищенням". Темношкіра активістка закликала «позбутися цих негідників», додавши, що «не вірить у проект насильства». Вона також зазначила, що «глибоко вірить у те, що речі, які мають початок, мають кінець».

У своєму виступі Купер також наголосила на зміні демографії та зниження народжуваності серед білих людей. На її думку, лише майбутні покоління зможуть побачити кінець так званої культурної війни.