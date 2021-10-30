Ілон Маск задумав відкрити власний університет
Американський підприємець Ілон Маск заявив про плани відкрити новий університет у Техасі, про що написав у соцмережі, повідомляє Дзеркало тижня.
"Я подумую відкрити новий університет - Інститут технології та науки Техасу", - заявив Маск.
Щоправда, подробиць про новий проєкт підприємець поки що не повідомив.
Відомо, що два роки Маск навчався у Королівському університеті у Кінгстоні. Пізніше він перевівся до Університету Пенсільванії, де отримав ступінь бакалавра з фізики та економіки.
Потім він два дні провчився у Стенфордському університеті. Причину, через яку він покинув виш, Маск не повідомляє.