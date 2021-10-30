У США розповіли про ненадійні російські системи ППО

Російські системи протиповітряної оборони (ППО), які використовували у Вірменiї в Нагірному Карабаху, виявилися застарілими та ненадійними, розповідає американський журнал Popular Mechanics, повідомляє Лента.Ру.

Видання стверджує, що російська зброя не змогла протидіяти безпілотникам турецького (Bayraktar TB2) та ізраїльського (Harop) виробництва, які мав Азербайджан.

Журнал пише, що в ході останнього конфлікту в Нагірному Карабаху російські ППО «виявилися свідомо ненадійними у виявленні смертоносного флоту бойових безпілотників Азербайджану, які були набагато меншими і маневренішими за винищувачі, які російські системи повинні були допомогти зупинити».

Popular Mechanics зазначає, що Bayraktar TB2 у Нагірному Карабаху можна було б зупинити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), яких не було у розпорядженні Вірменії.

Видання припускає, що використання безпілотних технологій обіцяє зробити революцію у сучасній війні.

"Якщо США або НАТО будь-коли будуть втягнуті у війну з Росією, Китаєм або Іраном, вони зіткнуться з аналогічними можливостями" , - підсумовує журнал.

У жовтні Збройні сили України (ЗСУ) вперше задіяли у бойових діях на Донбасі турецький безпілотник Bayraktar TB2.

У листопаді 2020 року Костянтин Макієнко, обіймаючи посаду заступника директора Центру аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ), коментуючи підсумки останнього конфлікту в Нагірному Карабаху, в якому, на його думку, Росія виявилася стороною, що програла, заявив, що ЗСУ мають у своєму розпорядженні системи озброєнь, яких немає у Росії, зокрема протитанковими ракетними комплексами третього покоління та дронами-камікадзе.