Скасування переведення годинників поки не на порядку денному – Стефанчук

Рада у березні поточного року підтримала у першому читанні законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Його запропонував Руслан Стефанчук, який на той час перебував на посаді віцеспікера парламенту, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Так, нардеп пропонував скасувати перехід на літній час, оскільки переведення годинників негативно впливає на здоров'я українців.

"Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів і негативно позначається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному" ,- йдеться в пояснювальній записці до документа.

Однак, тоді законопроєкт не зміг пройти друге читання. Парламентарі направили документ на доопрацювання, щоб після цього винести його на повторне голосування, але воно досі не відбулося.

Втім, через пів року Стефанчук заявив, що наразі питання скасування переведення годинників не на порядку денному, тому розгляд законопроєкту поки не планується.