Байден та Макрон розпочнуть діалог про проблеми безпеки Європи

Президент Франції Еммануель Макрон та голова Білого дому Джо Байден домовилися розпочати стратегічний діалог у галузі проблем безпеки Європи, повідомляє Новое время.

"З огляду на обстановку, що погіршується, у сфері безпеки в Європі, ми підтверджуємо, що надійний і єдиний ядерний альянс вкрай важливий. У світлі такої обстановки у сфері безпеки союзники повинні продовжувати тісні консультації з питань ядерної зброї та щодо контролю над озброєннями, особливо в рамках НАТО" , - йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Байден і Макрон також висловили підтримку стратегічного партнерства ЄС і НАТО, оскільки це відповідає інтересам двох країн.

Також США та Франція домовилися спільно боротися з наслідками пандемії коронавірусу та зміцнювати співпрацю у сфері охорони здоров'я.