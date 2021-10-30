"Музей Ройтбурда" в Одесі відреставрують за програмою Зеленського

Під час робочої поїздки до Одеси президент України Володимир Зеленський відвідав Одеський національний художній музей, який планують повністю реставрувати до 2025 року. Роботи проведуть в рамках президентської програми "Велике будівництво", повідомляє Обозреватель.

Одеський національний художній музей розташований у будівлі колишнього палацу Потоцьких, який звели ще у 1810-1820 роках. За словами Володимира Зеленського, держава має докласти зусиль для реставрації історичної будівлі музею, що є пам'яткою культурної спадщини національного значення.

"Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання" , – наголосив Зеленський.

Музей Ройтбурда. Джерело: www.president.gov.ua

В межах президентської програми "Велике будівництво" цього року розробили проєкт реставрації будівлі музею. До 2025 року тут планують відремонтувати перекриття, провести реставрацію стін, підлоги та стелі, забезпечити звуко- й теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення. Для маломобільних груп в музеї облаштують інклюзивні санвузли й ліфт тощо.

Володимир Зеленський також ознайомився з роботами Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, роботами художників ХХ століття та витворами сучасного мистецтва, що представлені в музею.

Значну увагу президент приділив роботам Олександра Ройтбурда, який був директором цього музею у 2018-2021 роках. Після його смерті Президент України підписав указ про надання Одеському художньому музею статусу національного.

Музей Ройтбурда. Джерело: www.president.gov.ua

"Завдяки енергії й таланту Олександра Ройтбурда, який залишив тут частинку своєї душі, музей набув зовсім іншого значення не лише для Одеси, а й для всієї України. Це місце стає своєрідним магнітом для поціновувачів мистецтва зі всього світу" , – зауважив Зеленський.

Наразі у колекції музею представлені твори мистецтва загальнонаціонального значення. Минулого року кількість експонатів сягнула понад 9,7 тис., а цього року до фонду надійшло ще 403 роботи.

В Одеському національному художньому музеї постійно проходять публічні заходи, зокрема присвячені реалізації прав і свобод людини та розкриттю потенціалу української культури.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року стартувала "Велика реставрація" – програма з відновлення визначних історичних пам’яток та об’єктів культурної спадщини.