Коронавірус не був розроблений як біологічна зброя – розвідка США

Коронавірус не був розроблений як біологічна зброя, дійшли висновку в американській розвідці, повідомляє Корреспондент.

Відповідну доповідь Національної розвідувальної ради було опубліковано напередодні.

"Ми вважаємо, що вірус не був розроблений як біологічна зброя. Більшість агентств також оцінюють з низьким рівнем впевненості, що вірус, можливо, не був генетично модифікований. Однак два агентства вважають, що не було достатніх даних для того, щоб зробити таку оцінку" , - йдеться у ньому.

При цьому наголошується, що розвідувальні спільноти США не дійшли єдиної думки про походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези його походження: зараження через тварину і "пов'язаний з роботою лабораторії інцидент".

Але більш конкретної інформації у розвідці надати не можуть.