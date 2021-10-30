Коронавірус не був розроблений як біологічна зброя – розвідка США
Коронавірус не був розроблений як біологічна зброя, дійшли висновку в американській розвідці, повідомляє Корреспондент.
Відповідну доповідь Національної розвідувальної ради було опубліковано напередодні.
"Ми вважаємо, що вірус не був розроблений як біологічна зброя. Більшість агентств також оцінюють з низьким рівнем впевненості, що вірус, можливо, не був генетично модифікований. Однак два агентства вважають, що не було достатніх даних для того, щоб зробити таку оцінку", - йдеться у ньому.
При цьому наголошується, що розвідувальні спільноти США не дійшли єдиної думки про походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези його походження: зараження через тварину і "пов'язаний з роботою лабораторії інцидент".
Але більш конкретної інформації у розвідці надати не можуть.
"Для досягнення остаточної оцінки походження вірусу буде потрібне сприяння Китаю. Однак у Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації та покладають відповідальність на інші країни, включаючи США", - наголошується в доповіді.