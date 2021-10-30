Виявлено причину облисіння

У процесі старіння волосяних стовбурових клітин стає дедалі менше, через що людина втрачає волосся, повідомляє Корреспондент.

Американські вчені з Північно-Західного університету Чикаго знайшли пояснення облисінню. Їхнє дослідження опубліковано в журналі Nature Aging.

Вчені провели експеримент на мишах, який показав, що коли волосяні стовбурові клітини старіють, то стають менш липкими, залишають спеціальні місця у фолікулі та виходять у дерму. А поза своїм мікросередовищем вони, як правило, не можуть вижити.

"В результаті залишається все менше і менше стовбурових клітин, які потрібні для росту волосся. Це призводить до витончення волосся і поступового облисіння" , - йдеться у статті.

Автори дослідження сподіваються, що їхнє відкриття допоможе подолати облисіння у людей.