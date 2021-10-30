Прогноз курсу валют на тиждень

На наступному тижні Національному банку довелося не тільки купувати, а й продавати валюту на міжбанківському валютному ринку, щоб не допустити різких коливань курсу безготівкового долара.

Торги на міжбанку відкрилися в понеділок 25 жовтня на позначці 26,22/26,32 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). На початку торгів цінник на продаж опустився до 26,278 гривень, і Національний банк за традицією, що вже склалася, купив 4,5 млн доларів, але потім був змушений відреагувати на сильне зростання котирувань, що почалося, і вперше за останні півтора місяці вийшов з продажем валюти.

Цього року регулятор ще не застосовував інтервенції «в обидві сторони», але цього дня лише продаж майже 50 млн. доларів зміг загальмувати зростання. Наступного дня ситуація повторилася: котирування знову пішли вгору, до рівня 26,50 гривень, і Нацбанк знову спочатку купив 5 млн доларів, а пізніше оголосив інтервенцію з продажу валюти. У вівторок, втім, продавати не довелося: самої готовності гасити сплески і продавати валюту вистачило, щоб утихомирити спекулянтів. У середу 27 жовтня пропозиція валюти перевищувала попит і котирування пішли вниз.

Усі дні Національний банк уранці купував по 5 млн доларів. І лише в п'ятницю – останній робочий день місяця – коли банки вийшли з продажем власної валюти для врегулювання валютної позиції, Нацбанк змушений був провести дві інтервенції – спочатку за курсом 26,27-26,29, а потім по 26,25 гривень та купити 35 млн. доларів для стримування надмірного зміцнення гривні.

Закрили тиждень на позначці 26,26/26,32 гривень – на 2 копійки на купівлі нижче та на 2 копійки на продажу вище, ніж тижнем раніше. Нацбанк за п'ять днів безперервних інтервенцій купив 54,5 млн. доларів і продав 49,6 млн. доларів; "чиста купівля" склала 4,9 млн доларів.

Готівковий курс долара наступного тижня змінювався досить динамічно. Зранку понеділка 25 жовтня в обмінниках Києва долар продавали по 26,35 гривень. У вівторок, синхронно із зростанням безготівкового долара на міжбанку, долар подорожчав до 26,49-26,50 гривень. Вже наступного дня цінник пішов униз, і ввечері п'ятниці 29 жовтня долар продавали 26,36-26,37 гривень. Фактично ціна повернулася до рівня, на якому знаходилася на початку тижня.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні спочатку виріс до позначки 1,1690 долара після публікації даних про слабкий ВВП США за третій квартал, а потім в останній робочий день місяця впав, опустившись до 1,1533 долара, на тлі стрімкого зростання американського долар проти всіх провідних світових валют. Причиною стало зростання прибутковості державних облігацій США на новинах про те, що ФРС індикатор інфляції показав, що ціни продовжують зростати помітно вище цільового рівня 2%. Це ще більше зміцнило міжнародних інвесторів на думці, що ФРС США незабаром буде змушена підняти облікову ставку. Закрили тиждень на рівні 1,1559 - на 84 пункти нижче, ніж тижнем раніше.

Курс готівкового євро в Україні протягом тижня змінювався, реагуючи на поведінку готівкового долара і на коливання євро у світі. Зранку понеділка 25 жовтня євро продавали по 30,57-30,60 гривень. У четвер 28 жовтня євро подорожчало до 30,68-30,70 гривень, а надвечір п'ятниці 29 жовтня його ціна опустилася до 30,53-30,55 гривень, відреагувавши на різке падіння на FOREX.

Російський рубль зміцнювався до долара у перші два дні тижня і у вівторок встановив новий річний максимум на рівні 69,25 рубля за долар. Однак за три дні, що залишилися, рубль втратив всі свої досягнення і до кінця дня п'ятниці 29 жовтня впав до 71 рубля за долар через різке зростання долара і падіння світових цін на нафту. Закрили тиждень на позначці 70,828 рублів за долар - на 38 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль у столиці спочатку подорожчав з 3,70-3,72 до 3,75-3,77 гривні, а до кінця тижня подешевшав до 3,73-3,75 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступного тижня розпочинається новий місяць. У перші дні очікується посилення тиску на гривню. Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів та імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким уже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують оборотної гривні. Не виключено, що з понеділка до середи Національному банку доведеться втрутитися, щоб не допустити сильного зростання котирувань.

Але вже з четверга ці чинники вичерпають себе: нерезиденти закінчать конвертувати отримані дивіденди, а в експортерів добігтиме кінця гривня від виплат компенсації ПДВ, і їм доведеться виходити на ринок із продажем валюти. Втім, сильне зростання курсу долара на міжбанківському валютному ринку наступного тижня ми не побачимо: максимум – це ще один підхід до рівня 26,50 гривень. Готівковий долар наступного тижня торгуватиметься в діапазоні 26,20-26,50 гривень .

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро у світі спробує переписати річні мінімуми, тому діапазон коливань євро зміщуємо нижче: 1,1460-1,1730 доларів за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 30,30 до 30,80 гривень за євро.

Російський рубль наступного тижня продовжить рухатись у новому для нього коридорі 69-71 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,68-3,78 гривень за 10 російських рублів.