Гімнастки, які перемогли на Олімпіаді, завершили кар'єру
Спортсменки збірної Болгарії з художньої гімнастики, які завоювали "золото" у групових вправах на Олімпійських іграх-2020, завершили кар'єру, повідомляє Обозреватель.
Про це у себе в Instagram написала Симона Дянкова, разом з якою в Токіо виступали Стефані Кірякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс та Еріка Зафірова.
Збірна Болгарії не змогла виступити на чемпіонаті світу в японському Кітакюсю, знявшись із турніру 26 жовтня. Причиною стала серйозна травма Лаури Траатс.
"Наша змагальна кар'єра закінчена. Тут, в Японії – країні, де збулася наша найбільша мрія. Ми щасливі. Так, ми були готові до нового бою і хотіли закінчити як слід, але судилося статися по-іншому" – написала Дянкова.
Симона не знає, скільки спортивний світ пам'ятатиме їхній успіх, та це не має значення.
"Для мене важливо, що всі ці емоції я запам'ятаю назавжди, вони завжди будуть зі мною і будуть нагадувати мені, що коли людина чогось дуже хоче, не здається, наполегливо і терпляче слідує своїй мрії, незалежно від усього і всіх, то для його немає неможливого", – зазначила болгарка.
Спортсменка зізналася, що їм настав час закрити цю сторінку життя.
"Я сумуватиму за килимом! Я сумуватиму за публікою, я сумуватиму за змаганнями, але найбільше я сумуватиму за своєю командою! Ми були досить божевільними, щоб захотіти чогось сильного і дуже відданих своїй справі! Ми довели всьому світу , Що це можливо! Нам було круто змагатися разом", – емоційно додала олімпійська чемпіонка.
Насамкінець Дянкова побажала удачі всім гімнасткам різних країн.
"Бажаю успіхів усім збірним та окремим спортсменам. У спорті величезне значення має людський фактор. Пам'ятайте, що перше місце ні за ким не зарезервовано, боріться за нього, робіть це з честю та гідністю", - підсумувала гімнастка.
Нагадаємо, що збірна Болгарії з художньої гімнастики вперше в історії перемогла на Олімпійських іграх-2020, здобувши "золото" у груповому багатоборстві. Росія не погодилася зі своїм другим місцем, подавши протест.
Перевірка, проведена і в індивідуальному турнірі, і в багатоборстві, не знайшла жодних ознак упередженості.
Судді не стали сильно штрафувати Ашрам за те, що вона упустила стрічку під час виступу з предметом.
Це спричинило скандал серед російської команди, яка направила протест. Він був відхилений.