У Грузії відбувається другий тур місцевих виборів

У Грузії у суботу, 30 жовтня, відбувається другий тур муніципальних виборів, повідомляє Корреспондент.

Жителі країни оберуть мерів 20 муніципалітетів, зокрема Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі.

А у 24 мажоритарних округах оберуть депутатів до місцевих зборів.

Нагадаємо, 2 жовтня в Грузії відбулися муніципальні вибори, на яких перемогла керівна партія "Грузинська мрія" з 46,69%. Опозиційна партія "Єдиний національний рух" набрала 30,7% голосів. Також найвищий показник отримала партія "За Грузію" - 7,8%.

Вибори в Грузії відбулися на тлі скандалу із затриманням колишнього президента Михайла Саакашвілі, який, перебуваючи в розшуку, таємно прибув до країни, очікуючи на перемогу його партії "Єдиний національний рух".