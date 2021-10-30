Як вакцинація допомогла зупинити COVID-19: досвід Європи та світу

Для лікарів настання осені обернулося справжнім ударом, адже Дельта-штам коронавірусу наклався на сезонне зростання захворюваності на грип. Як результат переповнені лікарні, нестача кисню, чи не щоденні рекорди зі смертності, повідомляє Обозреватель.

Поки що в Україні продовжують сперечатися про необхідність обов'язкової вакцинації, інші країни давно прищепили більшість своїх громадян і зараз живуть звичайним життям.

Сайт розповідає про держави, в яких свідомості суспільства можна позаздрити: для них COVID-19 хоч ще й не став частиною історії, але вже давно не є головною проблемою.

Данія

У світі заговорили вже про четверту хвилю COVID-19 – у Штатах, Канаді та в інших країнах Європи стрімко зростає кількість нових випадків захворювання. Відповідно, запроваджуються нові обмеження. Наприклад, в Італії без щеплення чи негативного тесту не пускають на роботу, а в Латвії оголошено загальнонаціональний карантин та комендантську годину.

Але на карті нещодавно з'явилася країна, де COVID-19 офіційно більше не вважають критично небезпечним захворюванням. Данія – завдяки вакцинації – першою в Європі зняла всі карантинні обмеження та повернулася до допандемічного життя.

У країні вже починають готуватися до Різдва, більше немає ні масок, ні соціальної дистанції, в ресторанах і фітнес-центрах не потрібно показувати COVID-сертифікати. І справді, який сенс їх перевіряти, якщо й так майже всі щеплені. На нинішній день у Данії вакциновано понад 80 відсотків населення віком від 12 років. У віковій групі 60+ щеплені майже всі.

У вересні уряд вирішив не продовжувати класифікацію COVID-19 як небезпечного для суспільства захворювання у зв'язку з успіхами у вакцинації та жорстким контролем над епідемією. З 10 вересня життя в країні змінилося: ніби жодного коронавірусу і не було.

"Епідемія – під контролем, а охоплення вакцинацією досягло рекордного рівня" , – заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке.

Однак попередив: якщо раптом виникне серйозний спалах, який загрожуватиме всьому суспільному життю, про заборони негайно згадають.

Як досягли такого результату? Експерти стверджують, що високого рівня вакцинації було досягнуто завдяки мисленню громадян. У данців сильно розвинене почуття соціальної відповідальності. Це особливо помітно на тлі інших європейських країн, де довіра до влади щодо боротьби з коронавірусом виявилася значно нижчою. Наприклад, у Румунії повністю вакциновано лише 30% населення. А в народі досі вірять у чипування та змову великих держав. Те, що зараз відбувається в країні, вже називають пандемією антивакцинаторів.

У Данії, як і раніше, реєструють нові випадки інфекції: наприклад, 28 жовтня виявили 2007 переносників COVID-19 – цифру порівнянну з показниками листопада минулого року. Однак, на відміну від ситуації річної давності, зростання смертей не спостерігається – за день помер лише один пацієнт.

Ісландія

Невелика держава на півночі Європи показала на своєму прикладі важливість вакцинації. На сьогодні понад 80% громадян пройшли повний курс щеплень. А ще в червні Ісландія скасувала практично всі антиковідні обмеження.

"Ми повертаємося до суспільства, в якому можемо нормально жити і до якого прагнули з... 16 березня 2020 року (коли в країні ввели перші обмеження через пандемію. – Ред.)" , – зазначила міністерка охорони здоров'я Свандіс Сваварсдоттір.

Причиною низького зараження стала не лише успішна кампанія з вакцинації, а й ефективне відстеження контактів інфікованих. Справа в тому, що з початку минулого року влада запровадила масове тестування населення. А громадянам, які поверталися з-за кордону, рекомендували йти на добровільну ізоляцію навіть за відсутності позитивного результату ПЛР-тесту.

За словами голови МОЗ, у разі виявлення чергового випадку коронавірусу уряд "агресивно тестував" і "просив великі групи можливих контактних осіб піти на карантин". У зв'язку з цим понад 60% хворих отримували позитивний тест на коронавірус, коли вже були вдома.

Результат: станом на 29 жовтня з трохи більш як 360 тисяч ісландців COVID-19 виявили всього у 13 413 осіб, із них від ускладнень померло 33 людини. При цьому за останню добу було виявлено 100 нових випадків зараження, але жоден із пацієнтів не помер.

Ізраїль

Ця країна однією з перших у світі розпочала кампанію з вакцинації. Примусово ніхто нікого не змушував, проте влада запровадила дуже ефективні карантинні обмеження. Після того, як Ізраїль вийшов із локдауну, в країні впровадили "зелені" паспорти, завдяки яким можна було відвідувати спортзали, концерти, кафе та ресторани. Паралельно вихід до офісу з дистанційної роботи дозволили суто вакцинованим. Тих, хто не зробив щеплення, не звільняли, але відправляли "подумати" в неоплачувану відпустку. Подібні правила лише зараз почали з'являтися в Україні.

Жорсткі заходи дали свої результати – зараз кількість повністю вакцинованих наближається до 70%. При цьому насамперед імунізація охопила категорії літніх громадян – до 80%. Ба більше, з вересня в Ізраїлі почали вакцинувати третьою дозою: якщо людина отримала друге щеплення понад шість місяців тому – їй знадобиться ще одне щеплення.

Результат: незважаючи на зростання випадків коронавірусу, кількість госпіталізацій та смертей залишається на допустимому рівні. За останню добу в країні померли вісім пацієнтів із коронавірусом.

Великобританія

Великобританія входить до лідерів із вакцинації населення – на цей момент там щеплено близько 71,1% громадян. І хоча кількість виявлених випадків зараження стрімко зростає (28 жовтня було зафіксовано 39 тисяч хворих), кількість померлих не перевищує 200 осіб на добу. До початку вакцинації хвороба забирала від 500 до 1400 життів щодня.

Незважаючи на зростання захворюваності, влада поки не має наміру повертати карантинні обмеження, які були скасовані в липні. Можливість нового локдауну, тобто заборони масових заходів, закриття установ сфери послуг, ресторанів та шкіл, обмежень соціальних контактів прем'єр-міністр Борис Джонсон категорично відкидає.

"Головна проблема зараз – у тому, що люди, які потрапляють до лікарень із важким ковідом, опиняються в реанімації та вмирають, – це ті, хто не пройшов вакцинацію" , – заявив BBC радник британського уряду з питань вакцинації Джеремі Браун.

Ще трохи цифр

28 жовтня в Україні зафіксували 27 097 випадків зараження та 621 смерть від COVID-19. При цьому відсоток повністю вакцинованих – 17,64%. Порівняємо ці показники з країнами із високими показниками вакцинації:

ОАЕ (85% вакцинованих) – 88 хворих і жодної смерті;

Мальта (96% вакцинованих) – 15 хворих і жодної смерті;

Португалія (87% вакцинованих) – 888 хворих і п'ять смертей;

Чилі (75% вакцинованих) – 2136 нових хворих і 22 смерті.

Висновок: вакцинація – вкрай необхідний захід у розпал епідемії коронавірусу. Незважаючи на зростання заражень у країнах із високим рівнем вакцинації, кількість смертей від COVID-19 не збільшується. До того ж, як показує практика, більшість померлих – це люди, які не зробили щеплення. А вакциновані, навіть якщо і хворіють, набагато легше переносять інфекцію. Вони не вмирають та не страждають від наслідків COVID-19.