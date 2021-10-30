Частина України накрив туман

Туман спостерігатиметься протягом дня у більшості північних, центральних та східних областей, повідомляє Корреспондент.

Майже половину України у суботу, 30 жовтня, накрив туман, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають про обмежену видимість 200-500 метрів (1 рівень небезпеки – жовтий) у більшості північних, центральних та східних областей, а саме у: Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській, а також у м. Києві.

Туман протримається у регіонах протягом доби.

Загалом вихідні в Україні очікуються сонячні, подекуди потеплішає до +17 градусів.