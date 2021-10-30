У Молдові назвали ціну на російський газ у листопаді

Напередодні Молдова підписала з Газпромом новий п'ятирічний контракт на постачання газу, але його деталі не розкривалися, повідомляє Корреспондент.

Молдова імпортуватиме російський газ у листопаді по 450 доларів за тисячу кубометрів. Про це у суботу, 30 жовтня, повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури країни Андрій Спину у Facebook.

"Виходячи з поточної кон'юнктури ринку, у листопаді вартість газу складе приблизно 450 доларів за 1 тис. кубометрів, а потім ціна знижуватиметься в залежності від ціни на газ на біржах. За нових умов [у контракті] ціна на газ буде вдвічі нижчою" ринку", - написав Спину .

Він додав, що у 2022 році буде проведено аудит боргу компанії Молдовагаз перед Газпромом у 700 мільйонів доларів. Умови виплати боргу обговорюватимуть на переговорах окремо.

Раніше ЗМІ повідомили, що за новим газовим контрактом Молдови та Газпрому на п'ять років ціна на газ може зрости до $500-600 за тисячу кубометрів залежно від періоду постачання та кон'юнктури ринку.