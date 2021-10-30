В Україні відреставрували Tatra 600 Tatraplan

Гучна новина в автомобільному світі України – харківські реставратори завершили відновлення унікального автомобіля Tatra 600, відомого також як Tatraplan (1948 - 1952). Машина, рідкісна навіть у часи випуску, тепер повністю в аутентичному вигляді і на власному ходу, повідомляє 24 Канал.

Якщо чесно, це здається неймовірним – в наш час, за сучасних умов в Україні відродили унікальну конструкцію, яких у цілому світі вдалося відреставрувати десь півтора десятки. Але ми можемо, і це привід для гордощів. Керівник проєкту – харків’янин Дмитро Григор’єв із клубу “Самоходъ”, він працював над реставрацією п’ять років.

Кожна “краплевидна” Tatra в аутентичному вигляді, що є у світі, відома поціновувачам ретро. Тепер така є і в Україні

Автомобілі чехословацької марки Tatra, починаючи з передвоєнного періоду, завжди вважалися незвичними: потужний 4- або 6-циліндровий двигун, V-подібний і мало того, що повітряного охолодження, так ще й розташований позаду. Додайте сюди ще обтічні кузови аеродинамічної форми, шестимісний салон і представницьку зовнішність – і ви отримаєте “портрет” типової легкової “Татри”.

Почасти через свою технічну унікальність ці машини випускалися малими серіями, іноді це була буквально штучна робота – люди обізнані розуміють, що це означає у плані пошуку запчастин.

Передня частина кузова Tatra 600 Tatraplan типова для кінця 1940-х – початку 1950-х, але корма здавалася частиною літака

Найбільше клопоту потребувала реставрація двигуна. В ньому чимало нестандартних технічних рішень, що потребувало особливих прийомів обробки та складання. Запчастини для Tatra шукають в першу чергу в нинішніх Чехії та Словаччині, але для таких старих моделей і там є далеко не всі комплектуючі. Дався взнаки також і невеликий тираж моделі – 6342 екземпляри. Як не дивно, чимало проблем викликала нестача інформації з окремих технічних питань, і навіть чеські колеги-реставратори не завжди могли допомогти порадою – настільки рідкісна ця модель навіть для Європи. До речі, європейський цінник на добре відреставрований Tatraplan – понад 50 тис. євро.

“Татри” середини ХХ століття за обтічну форму кузова називали “каплевидними”, і модель Т600 стала останньою з них (Сх = 0,32)

Багато часу у реставратора займали пошуки дрібних, начебто другорядних деталей, які, водночас, мають бути оригінальними? Наприклад, як ви думаєте, наскільки просто у 20-ті роки 21-го століття знайти свічку для бензинового опалювача Tatra 1949 року випуску?

Відновити такий інтер’єр важко, але на фоні технічних складнощів Tatra 600 це були дрібниці

За словами Дмитра Григор’єва, чимало часу зайняли фінальні налаштування двигуна – спочатку автомобіль не хотів розвивати повну потужність. Зрозуміло, що спеціалістів із налагоджень двох карбюраторів та запалювання велетенської V-подібної “четвірки” навіть у технічно просунутому Харкові немає. Все робили власними силами й нарешті вдалося. Технічно 2,0-літровий мотор “дихає” правильно і чесно видає свої 71 к.с. потужності та 120 Нм обертового моменту (вже при 2000 об/хв!).