Дзідзьо прокоментував чутки про роман з Цибульською

Чимало років у повітрі витають чутки про роман українських артистів Дзідзьо та Олі Цибульської. Підозри посилилися тоді, коли співак розлучився. Однак як і Цибульська, так і Дзідзьо все заперечує, повідомляє 24 Канал.

Відомий український артист Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) рідко дає коментарі щодо особистого життя. Та нещодавно він дав відверте інтерв'ю, в якому мало не вперше відповів на численні чутки про його роман зі співачкою Олею Цибульською.

Дзідзьо про роман з Цибульською

Попри всі підозри шанувальників, знаменитість заперечив, що у нього та Олі Цибульської можуть бути романтичні стосунки. До неї він ставиться тільки як до виконавиці та колеги.

"Я взагалі не цікавлюся, як це відбувається. Оля для мене професійна людина, яка дуже багато пройшла. Вона створювала сама себе – була радіоведучою, ведучою, вона багато працює," , – підкреслив артист.

Дзідзьо визнав, що його спільні пісні з Олею ("Киця", "Чекаю. Цьом") могли спричинити поширення таких чуток. Однак треки не завжди бувають автобіографічними.

"Те, що там, може, підкрутила історію в піснях, але то ж неправда" , – наголосив він.

Оля Цибульська і Дзідзьо / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Чому з'явилися чутки про роман