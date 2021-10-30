Усик про ситуацію з Джошуа: дуже прикро чути

Український чемпіон чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розчарований тими експертами, які вважають, що Ентоні Джошуа був негідним противником під час їхнього бою у Лондоні. Кримчанину сумно читати критичні висловлювання на адресу британця, але того вечора він був просто найкращою людиною, повідомляє Обозреватель.

Поєдинок у Лондоні на "Тоттенхем-Арені" пройшов усі 12 раундів та завершився перемогою нашого співвітчизника за очками.

"Сумно чути, що вони [коментатори] жорстко ставляться до виступу Джошуа, тому в рингу з ним був я, і можу точно вас запевнити - він був дуже гарний" Я дійсно не знаю, де вони знаходять привід для критики. Це був справді блискучий бій. Зараз я готуюся до ще одного складного матчу проти нього наступного року, і мені потрібно буде зробити все можливе, щоб зберегти свій чемпіонський титул" , – заявив Усік в інтерв'ю DAZN.

Олександр Усик під час прес-конференції

У той час як поразка змінила сприйняття Джошуа багатьма і, мабуть, спонукала його шукати зміни у своєму тренерському штабі та підході до тренувань, у свою чергу для Усіка життя як чемпіон у двох вагових категоріях не змінилося.

"Наступного дня після того, як я виграв титули в супертяжах я відчував умиротворення. Зараз, через місяць, я відчуваю те ж саме. Я дуже пишаюся тим, що став новим чемпіоном, але в основному я зосереджений на тому, щоб просто жити своєю життям і продовжувати вперто тренуватися у тренажерному залі в очікуванні матчу-реваншу" , – сказав кримчанин.

Ентоні Джошуа

Розмови про те, що ЕйДжей може замінити свого тренера Роба Маккракена одним із кількох тренерів світового рівня, також не вплинули на думку Усіка.

"Я бачив припущення про те, кого він може найняти на наступний рік, але для нас не має значення хто його тренує. Наша мета – бути готовим до всього, і я тренуюся, щоб покращити свої шанси, а не на основі суперника. Він також пообіцяв бути агресивнішим і небезпечнішим у матчі-реванші. Якщо це так, чудово. Я був би радий познайомитися з цією стороною Джошуа. Я впевнений, що це буде ще один блискучий бій" , – сказав 34-річний уродженець Сімферополя.