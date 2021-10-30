Топ-7 еко-курортів українських Карпат

Існує кілька принципів еко-туризму. Головні серед них: залишатися наодинці з природою і бути подалі від урбаністичних районів, повідомляє Обозреватель.

Найчастіше для таких подорожей обирають селища Словаччини, Норвегії чи Естонії. Проте в Україні є прекрасні локації, про які мало хто знає. Сайт підібрав 7 еко-курортів Карпат.

В Карпатах розвинена народна медицина. Джерело: pixabay.com

Драгобрат

Високогірний курорт знаходиться на висоті 1400-1700 метрів над рівнем моря. Тут часто відпочивають прихильники кемпінгів, які обожнюють бувати далеко від міста. Драгобрат має багато цікавих місцин, зокрема Кузійська заповідна зона, озеро Івор, водоспад. А дістатися на вершину гори Сніг можна на підйомнику.

Мальовничість Українських карпат приголомшує. Джерело: pixabay.com

Яремче

Мальовниче селище посеред Національного парку Карпат створене для спокійного усамітненого відпочинку. Посеред Яремчого протікає річка з водоспадом. Поруч – давні дерев’яні церкви і десятки пішохідних маршрутів. Тут немає галасливих ресторанів та нічних клубів. Тільки тиша і повне злиття з природою.

Вражають туристів карпатські водоспади. Джерело: pixabay.com

Колочава

Це містечко пронизують 4 річки. Від однієї з них і пішла назва. Тут ви знайдете багато цікавих музеїв, присвячених рідкісній професії бокораш, сільській архітектурі Закарпаття, місцевим повстанцям та воїнам Другої світової війни. Навколо Колочави – ліси і гори, озера та неймовірні краєвиди.

Села Закарпаття вражають своею мальовничістю. Джерело: pixabay.com

Ворохта

Якщо ціль вашого відпочинку – підйом на Говерлу, тоді краще розпочинайте шлях з Ворохти. Цей курорт наповнений справжнім духом старої австрійської імперії. Тут найкраще гуляти багаточисельними доріжками, збирати гриби та ягоди і насолоджуватися тишею.

Відпочинок у Карпатах користується великою популярністю. Джерело: pixabay.com

Косів

Відомий курорт пропонує не лише еко-тури, а й цілу лікувальну програму. Тут на вас чекають оздоровчі ванни у казані з травами, фітотерапія, аромапроцедури, масажі та інші корисні комплекси. У вільний час приємно буде погуляти місцевими галявинами, подивитися на багаточисельні пасіки та відвідати музеї.

Еко-туризм - популярна течія в усьому світі. Джерело: pixabay.com

Славське

Туристичне поселення не має великої кількості атракцій. Проте поруч – піший маршрут на гору Високий Верх. Непідготовленому мандрівнику він не здаватиметься легким, хоча його протяжність усього 15 кілометрів. Також цікаво буде подивитися на водоспад Кам’янка та печеру Писана криниця. У Славському дуже багато санаторіїв та гостьових будинків, які пропонують екскурсії з гідом та різні гуцульські розваги.

В Карпатах багато велосипедних та пішохідних маршрутів. Джерело: pixabay.com

Прокурава

Це селище відоме маршрутом для прогулянок на велосипеді. Він розпочинається від місцевої автобусної зупинки і йде через кілька ближніх сіл. По дорозі можна побачити дерев’яні церкви, гірські краєвиди, річки та озера. Зовсім поруч від села урочище Лебедин, Рушірський водоспад та знаменита печера Довбуша.