Мессі повторив власний антирекорд 16-річної давності

Нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі повторив власний антирекорд результативності в національних чемпіонатах, повідомляє УНІАН.

Мессі жодного разу не зміг відзначитися за перші п'ять матчів у чемпіонаті Франції. У поєдинку проти "Лілля" 29 жовтня він був замінений в перерві через невелике пошкодження.

Як повідомляє Squawka, Мессі вперше з сезону 2005-2006 не зміг забити жодного голу і не віддав жодної гольової передачі в рамках національного чемпіонату до листопада.

Сезон 2005-2006 був другим у професійній кар'єрі аргентинця.

Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ