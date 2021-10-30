Мессі повторив власний антирекорд 16-річної давності
Нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі повторив власний антирекорд результативності в національних чемпіонатах, повідомляє УНІАН.
Мессі жодного разу не зміг відзначитися за перші п'ять матчів у чемпіонаті Франції. У поєдинку проти "Лілля" 29 жовтня він був замінений в перерві через невелике пошкодження.
Як повідомляє Squawka, Мессі вперше з сезону 2005-2006 не зміг забити жодного голу і не віддав жодної гольової передачі в рамках національного чемпіонату до листопада.
Сезон 2005-2006 був другим у професійній кар'єрі аргентинця.
Ліонель Мессі: трансфер в ПСЖ
- У літнє міжсезоння Мессі став вільним агентом. Він планував продовжити контракт з "Барселоною", проте сторонам не вдалося укласти угоду через те, що "Барселона" не вписувалася в ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії.
- 10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.
- У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.
- На цю мить Мессі забивав за ПСЖ тільки в Лізі чемпіонів - в цьому турнірі на його рахунку 3 голи.