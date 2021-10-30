Меркель поділилася своїми почуттями у момент відставки

Виконувачка обов'язків канцлера ФРН Ангела Меркель поділилася своїми почуттями в момент відставки й розповіла, що зазнала полегшення та вдячність, коли отримала повідомлення з рук президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, повідомляє Лента.Ру.

За словами Меркель, вона задоволена виконаною роботою.

"Звичайно відчула якесь полегшення, але насамперед велику вдячність за те, що я 16 років могла обіймати цю посаду. Може пізніше я відчую і легкий смуток" , - зазначила вона.

Політик звернула увагу, що якщо переговори про створення владної коаліції пройдуть за планом, вона ще кілька тижнів пробуде на посаді.

"Щодня можуть відбуватися речі, на які треба швидко реагувати, узгоджено з тими, хто зараз має більшість у бундестазі" , - сказала Меркель.

Їй вручили офіційне повідомлення про закінчення повноважень на посаді канцлера ФРН у вівторок, 26 жовтня. Меркель виконуватиме обов'язки канцлера до того моменту, поки не буде обрано її наступника.

Передбачається, що новим канцлером стане лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц. Його партія перемогла на виборах, що відбулися 26 вересня, з 25,7% голосів. Консервативний блок ХДС / (ХСС) набрав лише 24,1%.