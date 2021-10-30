Харків'ян вакцинуватимуть прямо на виборчих дільницях

У Харкові на виборчих дільницях запрацюють пункти вакцинації. Жителі зможуть отримати щеплення від коронавірусу у 41 такому пункті, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зазначено, що пункти вакцинації працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах.

Так, отримати щеплення охочі зможуть з 9:00 до 18:00.

Відомо, що імунізація проводитиметься вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.