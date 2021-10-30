Російський хокеїст випав із вікна висотки у Москві

25-річний російський хокеїст Іван Біткін розбився на смерть, випавши з вікна висотки в Москві. Трагедія сталася біля будинку на Хорошівському шосе, повідомляє Обозреватель.

За інформацією ЗМІ, спортсмен упав на козирок під'їзду та помер до прибуття швидкої допомоги.

Іван Біткін. Джерело: РенТВ

Біткін у період з 2017 по 2020 роки виступав у Вищій лізі чемпіонату Росії з хокею: другому за силою дивізіоні країни.

Захищав кольори "Тороса" з Нефтекамська, китайського "Ценг Тоу" (Цзилінь) та московської "Зірки".

Іван Біткін розбився у Москві. Джерело: Московський комсомолець

Виступав на позиції захисника. Загалом у Вищій лізі зіграв 83 матчі. Відзначився двома забитими шайбами. Зробив чотири гольові передачі.

Було обрано на драфті під загальним 159-м номером. Джерело: МХЛ

У 2013 році Біткіна було обрано уфімським "Салаватом Юлаєвим" на ярмарцi талантів Континентальної хокейної ліги (КХЛ) під загальним 159-м номером.