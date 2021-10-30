Поліція купила COVID-сертифікат на ім'я Савіка Шустера

Українська поліція замовила підроблений COVID-сертифікат на ім'я відомого ведучого Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв, повідомляє Корреспондент.

Про це розповів заступник голови МВС Євген Єнін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Два підроблені документи для Савіка Шустера. Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів. Савік вів ефір з Італії і не зміг дістатися до України, бо отримав позитивний тест на коронавірус. А правоохоронці, в рамках контрольної закупівлі, змогли купити йому негативний тест та ще й сертифікат щеплення.

Звісно, ​​всі, хто це зробив, того ж дня були ідентифіковані та заарештовані. Дивує, як спритників не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Уже не кажучи, що вибір начебто очевидний: або отримати 250 євро за підробки або можливість отримати 6 років в'язниці. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв" , - розповів представник МВС.

Він додав, що лише за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень за фактами підробки COVID-документів. Пошук шахраїв ведеться по всіх форумах, чатах, закритих групах.