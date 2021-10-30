Злата Огнєвіч вперше розповіла, як ледь не загинула

Українська співачка і головна героїня романтичного реаліті "Холостячка 2" Злата Огнєвіч вперше на проекті розповіла, як на зйомках кліпу "Кукушка" вона впала з коня, повідомляє УНІАН.

Зазначимо, один з учасників проекту підготував Златі побачення - їзда верхи на коні. Дівчина всіляко пручалася, але Роман Васильєв гнув свою лінію і таки переконав її покататися, а потім і поплавати на коні.

Злата зізналася, що на цьому побаченні вона зазнала стресу, а також згадала, чому більше не їздить верхи. Виявляється, на зйомках кліпу Злата вже каталася верхи, але тоді вона впала з коня. Її нога застрягла в стремені і тварина протягла її по землі.

"Я як пам'ятаю: у мене нога ліва застрягла в стремені і мене кінь трохи навіть протягнув. У мене просто все життя пролетіло перед очима" , - сказала співачка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч після сьомого ефіру шоу "Холостячка" попрощалася з Романом. Вона зазначила, що він ідеальний і намагається зробити і її ідеальною, але вона не така і ніколи такою не буде.