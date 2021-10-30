На Одещині водій в'їхав у будинок пенсіонера

В Одеській області водій на іномарці протаранив стіну приватного житлового будинку, повідомляє УНІАН.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, аварія сталася близько другої години ночі в селі Вільшанка Савранської ОТГ. Водій Volkswagen не впорався з керуванням і в'їхав у будинок 80-річного місцевого жителя.

Фото: Нацполіція

За словами 64-річного чоловіка, який був за кермом, причиною ДТП став туман. Правоохоронці перевіряють водія на вміст алкоголю у крові, вирішується питання про правову кваліфікацію події.

У ДТП люди не постраждали, але частина стіни будинку впала.