"Шахтар" отримав нову копію виграного Кубка УЄФА

"Шахтар" отримав у своє розпорядження точну копію Кубка УЄФА, який донецька команда виграла в 2009 році, повідомляє УНІАН.

Копія Кубка УЄФА була виготовлена в Італії, а тепер прибула в клуб. З трофеєм позували Андрій Пятов і Даріо Срна, які грали у фіналі турніру.

Варто відзначити, що УЄФА дозволив "гірникам" зробити вже другу копію трофея, оскільки перша залишилася в музеї "Шахтаря" на "Донбас Арені".

Кубок УЄФА / фото ФК Шахтар

Андрій Пятов і Даріо Срна / фото ФК Шахтар

Перемога "Шахтаря" в Кубку УЄФА