Росія стежить за есмінцем США, який увійшов до Чорного моря

Чорноморський флот Росії стежить за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США, що зайшов 30 жовтня у Чорне море, повідомляє ТАСС.

Про це заявили у Національному центрі управління обороною РФ.

"Сили та засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США, який зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня" , - сказали в центрі.

Раніше Шостий флот США повідомив, що до Чорного моря попрямував есмінець ВМС США Porter для спільних операцій із союзниками по НАТО та партнерами у регіоні. Крім того, за заявою флоту, до Чорного моря прямує флагманський командний корабель Mount Whitney для спільних операцій із силами НАТО.