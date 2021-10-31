SpaceX перенесла запуск Crew Dragon: нова дата польоту

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та SpaceX вкотре переносять запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. Початок операції запланований на 3 листопада, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що запуск було перенесено через штормове попередження в долині Огайо на північному сході США.

Вже 3 листопада, згідно з даними метеорологічних служб, з 80% вірогідністю очікуються сприятливі погодні умови на місці запуску.

Додамо, що початок операції запланований на 08:10 за київським часом.