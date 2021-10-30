Меркель назвала головні кризи на посаді канцлера

Ангела Меркель, яка з 26 жовтня є виконувачем обов'язків канцлера Німеччини, назвала міграційну кризу 2015 року, а також пандемію коронавірусу найскладнішими викликами за час її перебування на посаді, повідомляє Корреспондент.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пандемія коронавірусу з самого початку здалася мені особливо складною. Так само складно було впоратися з прибуттям великої кількості біженців у 2015 році" , - сказала вона.

Складність ситуації вона пояснила тим, що в обох випадках йдеться про людські життя.

"Прийняття рішень, які впливають на багатьох людей, може бути стресовим і хвилюючим" , - сказала Меркель.

За словами багаторічного канцлера Німеччини, вона не стала б нічого змінювати у своїх рішеннях на посаді.

"Але зрозуміло є речі, про які я жалкую" , - зазначила в. о. канцлера, назвавши деякі аспекти боротьби з вуглецевими викидами.

Серед найважливіших своїх рішень вона відзначила домовленості з Туреччиною про стримування міграційних потоків.