Меркель назвала головні кризи на посаді канцлера
Ангела Меркель, яка з 26 жовтня є виконувачем обов'язків канцлера Німеччини, назвала міграційну кризу 2015 року, а також пандемію коронавірусу найскладнішими викликами за час її перебування на посаді, повідомляє Корреспондент.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Пандемія коронавірусу з самого початку здалася мені особливо складною. Так само складно було впоратися з прибуттям великої кількості біженців у 2015 році", - сказала вона.
Складність ситуації вона пояснила тим, що в обох випадках йдеться про людські життя.
"Прийняття рішень, які впливають на багатьох людей, може бути стресовим і хвилюючим", - сказала Меркель.
За словами багаторічного канцлера Німеччини, вона не стала б нічого змінювати у своїх рішеннях на посаді.
"Але зрозуміло є речі, про які я жалкую", - зазначила в. о. канцлера, назвавши деякі аспекти боротьби з вуглецевими викидами.
Серед найважливіших своїх рішень вона відзначила домовленості з Туреччиною про стримування міграційних потоків.
"Цей договір став вкладом у впорядкування міграції, допоміг Туреччині подбати про мільйони сирійських біженців, які перебувають на її території", - сказала Меркель.