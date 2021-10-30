Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 31 жовтня 2021 року, а це двадцять п'ята місячна доба, всім знакам Зодіаку радить не поспішати цього дня, повідомляє УНІАН.

У цей день корисно побути егоїстом, зайнятися прибиранням та іншими побутовими радощами. Корисно підбивати підсумки і будувати плани. В принципі, будь-яке будівництво (в тому числі і в метафоричному сенсі) в цей день дасть із часом прекрасні плоди.

Сьогодні не можна:

поспішати;

фізично перенапружуватися;

сумувати і піддаватися зневірі.

Овен

Відмінний день для роботи і подорожей. Можна сміливо планувати наради, побачення і презентації: представникам знака вдасться зачарувати навіть найзапекліших і найобережніших скептиків.

Телець

Сьогодні можливі серйозні життєві зміни - не варто їх боятися: з часом ви переконаєтесь, що ті на краще.

Підтримку нададуть близькі люди: в цей день їм можна сміливо зізнатися в чому завгодно – і не боятися докорів у відповідь.

Близнюки

Головне сьогодні - не сумніватися в собі. Тільки з таким настроєм вдасться домогтися того, чого серцю так хочеться.

Зберегти мир у родині допоможе вчасно прикушений язик: сьогодні не можна читати нотації близьким – це вірний шлях до сварки.

Рак

Незважаючи на пристрасне бажання виспатися і відлежатися – найбільш важливі справи варто запланувати саме на першу половину дня.

Увечері можливий візит гостей: посиденьки будуть затишними і щиро порадують.

Лев

Сьогодні варто бути обережнішим, даючи комусь обіцянку або займаючись робочими проектами. При нагоді, варто присвятити день відпочинку і не витрачати сили на спілкування із неприємними людьми.

Діва

Фінансовий гороскоп сьогодні обіцяє Дівам успіх і прибуток. Відтак можна сміливо розгрібати робочі завали і просувати свої проекти.

У спілкуванні в сім'ї цього дня не варто демонструвати легковажність.

Терези

Не найкращий час для укладення угод і вирішення фінансових питань: можна потрапити в чужу пастку через власну неуважність. А ось творчість і нові відносини допоможуть домогтися успіху.

Скорпіон

Великий ризик проґавити серйозну проблему, яка далі проявить "ефект снігової грудки". Тому до всіх своїх справ сьогодні варто ставитися серйозно, не хапатися за кілька справ паралельно.

Гороскоп здоров'я сьогодні радить уникати перевтоми.

Стрілець

Сьогодні легко й оригінально вдається вирішувати навіть складні питання.

Може здолати почуття ностальгії - але це будуть приємні спогади, які піднімуть настрій. Головне - не забути переключитися знову на життя в сьогоденні.

Козеріг

Гарний час для вирішення робочих питань. Ось тільки на інтуїцію зараз покладатися ні в якому разі не можна – виключно на досвід і логіку.

На особистому фронті може з'явитися стара любов: представникам знака варто добре подумати, перш ніж знову пірнати в цей вир.

Водолій

Варто проявляти обережність і частіше прислухатися до порад старих друзів. Це не найкращий період для змін.

Можливі сварки з близькими людьми: миритися першим доведеться саме представникам знака – інакше конфлікт ризикує затягнутися.

Риби

Сьогодні варто розслабитися і просто плисти за течією. Можна зайнятися рутиною або зі спокійною душею відкласти справи на завтра. Особливо варто уникати перевантажень у другій половині дня.