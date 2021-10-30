Росія припинила постачання газу до Європи через Білорусь

Прокачування газу до Європи трубопроводом "Ямал - Європа" припинилося вранці в суботу. Про це свідчать дані європейського газотранспортного оператора Gascade, повідомляє ТАСС.

Так, прокачування газу різко знизилося з 09:00 до 10:00, а в період з 10:00 до 11:00 взагалі припинилося.

Як свідчать дані Gascade, у невеликих обсягах навіть почався реверс газу трубопроводом у зворотному напрямку. На цей момент реверс досяг практично 168 тис. куб. м за годину.

Газопровід "Ямал - Європа" починається в газотранспортному вузлі в Торжку (Тверська область, Росія) і проходить територією РФ, Білорусі, Польщі та Німеччини. Його проєктна потужність – 32,9 млрд куб. м газу на рік.

Нагадаємо, компанія "Газпром" не стала бронювати додаткові потужності на транзит газу до Європи через Україну на листопад. Проте через газопровід "Ямал – Європа" забронювала транзит аж на 31,4 млн кубів на добу.

Ще 25 жовтня постачання газу трубопроводом "Ямал-Європа" впали до 8 млн куб. м на день. При цьому заброньовано 31 млн. У Газпромі пояснили це тим, що виконують заявки споживачів.

Якщо російський концерн продовжить вести таку політику, обсяг недопостаченого газу до ЄС становитиме понад 5 млрд куб. м. Це може статися вже до кінця опалювального сезону 2021-2022.