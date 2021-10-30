У Києві виникли великі черги у пунктах вакцинації
У Києві, в якому від першого листопада посилюють карантинні обмеження, виникли великі черги у пунктах COVID-вакцинації, повідомляє РБК-Україна.
Фото черг опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Ліна Тесленко.
Так, у столичному Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15 утворились величезні черги з охочих вакцинуватися
За словами Тесленко, люди по кілька годин стоять у черзі на вулиці, аби потрапити до середини. Втім, і в центрі також є черга.
"Люди обурюються, що записалися, але на той запис ніхто не зважає. Все одно треба стояти в черзі, правда, черга "по запису" рухається трохи швидше", - написала вона.
У коментарях користувачі вражені від такої кількості охочих вакцинуватися.
- Я вакцинувалася ще влітку, без черг, по запису, викликали на вказаний час. А зараз всі побігли, то певно ж і черги, бо лікарі не можуть відразу всіх вхопити. А ще пів року тому лікарі просто запрошували вакцинуватися, а тоді ніхто не йшов;
- Могли б попередити за тиждень-два бодай, що проїзд у транспорті буде за сертифікатами. А не за три дні;
- Про це ще з літа говорять.