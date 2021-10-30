Ціни на продукти у листопаді зростуть: що подорожчає

Українці стали більше платити за продукти харчування, про що свідчать дані Держстату. Товари першої необхідності подорожчали на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Обозреватель.

Але оскільки окрім коронавірусу світ накрила ще й енергокриза, то в листопаді українцям доведеться платити за товари ще більше. Адже наша країна дуже залежить від світових цін на продукти та енергоносії.

Про те, що вже подорожчало, а на що ціни ще зростуть – читайте в матеріалі.

Чому платимо більше?

Основна причина зростання цін на продовольство в Україні – зростання цін на енергоносії. Візьмемо для прикладу хліб (подорожчав на 18% у річному розрізі), адже підприємства для його виготовлення використовують природний газ. Так, блакитне паливо становить 60% енергоспоживання, електроенергія – 40%.

До речі, цьогоріч хліб подорожчав не так суттєво, як, скажімо, торти. Ціни на них злетіли аж на 80%, але 2022-го платитимемо ще більше. Солодка випічка завжди дорожчає сильніше за інші види такої продукції. У неї закладають подорожчання "важливіших" товарів, наприклад, соціального хліба.

Набагато дорожчим в Україні стало і м'ясо. Поголів'я ВРХ (велика рогата худоба), свиней та птиці скорочується через значне зростання цін на зернові культури та корми. А це вже впливає на вартість не лише м'яса, а й молока та яєць.

Знову візьмемо статистику за вересень. Ціни на яйця зросли на 8%, молоко – 1%, курятину – 6%, свинину – 4%, яловичину – 12%. Але продукти й надалі дорожчатимуть.

Якщо брати подорожчання овочів, то тут постає фактор сезонності. Традиційно їхня вартість починає зростати, оскільки на ринку більше немає сезонних вітчизняних продуктів.

Що саме та як подорожчає?

Соняшникова олія

Олія – один із рекордсменів у плані подорожчання цього року. Наразі максимальна вартість пляшки не преміального класу сягає 80 грн. А це, якщо порівнювати з 2020-м, на 70% дорожче. Але це ще не межа.

Як розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин, ціни на соняшникову олію поки що не зовсім стабільні – то демонструють незначне падіння, то знову зростають. Але зниження вартості найближчим часом чекати не доводиться.

"Ціни на олії на світовому ринку продовжують рости, і ця тенденція не дозволить опуститися ціні на українському ринку теж. Тому в листопаді слід очікувати подальше зростання ціни на цей продукт, але незначний: 2-3%. Тобто в листопаді соняшникова олія обійдеться в 68-69 грн/літр" , – сказала експертка.

М'ясо (курятина, свинина, яловичина)

Може продовжитися зростання цін на м'ясо. Це насамперед стосується яловичини та курятини, оскільки обсяги їх виробництва у 2021 році скорочуються.

До речі, головним драйвером подорожчання може стати ухвалення законопроєкту №5600, який передбачає збільшення податкового навантаження на українське птахівництво. У такому разі подорожчання може становити 10-15%, каже Литвин.

Про зростання цін на м'ясо розповів і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін. За його словами, курятина та яйця можуть додати в ціні до кінця року трохи більше, ніж свинина та яловичина. Це пояснюється тим, наголосив експерт, що вартість курятини та яєць безпосередньо залежить від виробника, а ті вже від енергоносіїв.

Яйця

За прогнозом Литвин, подорожчання яєць у листопаді очікується на рівні 5%. Тобто за них платитимемо вже приблизно 37 грн (за десяток).

"Яйця – це продукт, що має чітко виражену сезонність. Через те що в структурі їх виробництва значна частка – домогосподарства населення, з настанням холодів зменшується пропозиція яєць. Це призводить до поступового зростання ціни з вересня з піком на середину-кінець зими, а потім поступове зниження ціни навесні" , – пояснила фахівчиня.

Овочі та фрукти

Ну і, звичайно ж, не омине українців зростання цін на овочі. Незабаром споживачі купуватимуть або овочі з тепличних господарств, або імпортовані. Так, уже наступного місяця очікується зростання вартості на 5-10%, прогнозує Литвин. Але до кінця року подорожчання може бути ще більшим.

"Начебто врожай і непоганий, але ми дуже сильно залежні від світових цін на продовольство. Тому овочі додадуть 20-30% до кінця року. Це традиційні сезонні коливання" , – заявив Пендзін.

Чи щось дешевшатиме?

За словами Литвин, заводи вже розпочали процес виробництва цукру з нового врожаю цукрових буряків, і це одразу позначилося на роздрібній ціні.

"За останні два тижні ціна цукру в роздрібних мережах зменшилася на 6% і зараз у середньому становить 25,30 грн/кг. У листопаді 2021 року очікується ще зниження ціни до 23-24 грн/кг" , – сказала експертка.

Зменшилася в Україні і вартість яблук. 2021-го спостерігаються найнижчі ціни на плід за останні 3 роки. Лише за минулі два тижні вартість знизилася на 12%. Наразі 1 кг можна купити приблизно за 9,5 грн.

Як стверджує Литвин, така низька ціна триматиметься протягом усього наступного місяця. Але вже ближче до кінця листопада може статися подорожчання.

Загалом у листопаді та грудні українцям доведеться платити за продукти ще більше. Ймовірно, деяким громадянам доведеться заощаджувати. Головна причина полягає в подорожчанні енергоносіїв, зокрема газу. Якщо блакитне паливо продовжить додавати в ціні, то за продукти доведеться платити ще більше, ніж експерти прогнозують зараз.