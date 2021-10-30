Ціни на продукти у листопаді зростуть: що подорожчає
Українці стали більше платити за продукти харчування, про що свідчать дані Держстату. Товари першої необхідності подорожчали на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Обозреватель.
Але оскільки окрім коронавірусу світ накрила ще й енергокриза, то в листопаді українцям доведеться платити за товари ще більше. Адже наша країна дуже залежить від світових цін на продукти та енергоносії.
Про те, що вже подорожчало, а на що ціни ще зростуть – читайте в матеріалі.
Чому платимо більше?
Основна причина зростання цін на продовольство в Україні – зростання цін на енергоносії. Візьмемо для прикладу хліб (подорожчав на 18% у річному розрізі), адже підприємства для його виготовлення використовують природний газ. Так, блакитне паливо становить 60% енергоспоживання, електроенергія – 40%.
До речі, цьогоріч хліб подорожчав не так суттєво, як, скажімо, торти. Ціни на них злетіли аж на 80%, але 2022-го платитимемо ще більше. Солодка випічка завжди дорожчає сильніше за інші види такої продукції. У неї закладають подорожчання "важливіших" товарів, наприклад, соціального хліба.
Набагато дорожчим в Україні стало і м'ясо. Поголів'я ВРХ (велика рогата худоба), свиней та птиці скорочується через значне зростання цін на зернові культури та корми. А це вже впливає на вартість не лише м'яса, а й молока та яєць.
Знову візьмемо статистику за вересень. Ціни на яйця зросли на 8%, молоко – 1%, курятину – 6%, свинину – 4%, яловичину – 12%. Але продукти й надалі дорожчатимуть.
Якщо брати подорожчання овочів, то тут постає фактор сезонності. Традиційно їхня вартість починає зростати, оскільки на ринку більше немає сезонних вітчизняних продуктів.
Що саме та як подорожчає?
- Соняшникова олія
Олія – один із рекордсменів у плані подорожчання цього року. Наразі максимальна вартість пляшки не преміального класу сягає 80 грн. А це, якщо порівнювати з 2020-м, на 70% дорожче. Але це ще не межа.
Як розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин, ціни на соняшникову олію поки що не зовсім стабільні – то демонструють незначне падіння, то знову зростають. Але зниження вартості найближчим часом чекати не доводиться.
"Ціни на олії на світовому ринку продовжують рости, і ця тенденція не дозволить опуститися ціні на українському ринку теж. Тому в листопаді слід очікувати подальше зростання ціни на цей продукт, але незначний: 2-3%. Тобто в листопаді соняшникова олія обійдеться в 68-69 грн/літр", – сказала експертка.
- М'ясо (курятина, свинина, яловичина)
Може продовжитися зростання цін на м'ясо. Це насамперед стосується яловичини та курятини, оскільки обсяги їх виробництва у 2021 році скорочуються.
До речі, головним драйвером подорожчання може стати ухвалення законопроєкту №5600, який передбачає збільшення податкового навантаження на українське птахівництво. У такому разі подорожчання може становити 10-15%, каже Литвин.
Про зростання цін на м'ясо розповів і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін. За його словами, курятина та яйця можуть додати в ціні до кінця року трохи більше, ніж свинина та яловичина. Це пояснюється тим, наголосив експерт, що вартість курятини та яєць безпосередньо залежить від виробника, а ті вже від енергоносіїв.
- Яйця
За прогнозом Литвин, подорожчання яєць у листопаді очікується на рівні 5%. Тобто за них платитимемо вже приблизно 37 грн (за десяток).
"Яйця – це продукт, що має чітко виражену сезонність. Через те що в структурі їх виробництва значна частка – домогосподарства населення, з настанням холодів зменшується пропозиція яєць. Це призводить до поступового зростання ціни з вересня з піком на середину-кінець зими, а потім поступове зниження ціни навесні", – пояснила фахівчиня.
- Овочі та фрукти
Ну і, звичайно ж, не омине українців зростання цін на овочі. Незабаром споживачі купуватимуть або овочі з тепличних господарств, або імпортовані. Так, уже наступного місяця очікується зростання вартості на 5-10%, прогнозує Литвин. Але до кінця року подорожчання може бути ще більшим.
"Начебто врожай і непоганий, але ми дуже сильно залежні від світових цін на продовольство. Тому овочі додадуть 20-30% до кінця року. Це традиційні сезонні коливання", – заявив Пендзін.
Чи щось дешевшатиме?
За словами Литвин, заводи вже розпочали процес виробництва цукру з нового врожаю цукрових буряків, і це одразу позначилося на роздрібній ціні.
"За останні два тижні ціна цукру в роздрібних мережах зменшилася на 6% і зараз у середньому становить 25,30 грн/кг. У листопаді 2021 року очікується ще зниження ціни до 23-24 грн/кг", – сказала експертка.
Зменшилася в Україні і вартість яблук. 2021-го спостерігаються найнижчі ціни на плід за останні 3 роки. Лише за минулі два тижні вартість знизилася на 12%. Наразі 1 кг можна купити приблизно за 9,5 грн.
Як стверджує Литвин, така низька ціна триматиметься протягом усього наступного місяця. Але вже ближче до кінця листопада може статися подорожчання.
Загалом у листопаді та грудні українцям доведеться платити за продукти ще більше. Ймовірно, деяким громадянам доведеться заощаджувати. Головна причина полягає в подорожчанні енергоносіїв, зокрема газу. Якщо блакитне паливо продовжить додавати в ціні, то за продукти доведеться платити ще більше, ніж експерти прогнозують зараз.