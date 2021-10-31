Тіна Кароль випустила новий міні-альбом "Двойной рай"
Українська співачка Тіна Кароль випустила новий міні-альбом, який отримав назву "Двойной рай". Напередодні зірка презентувала кліп на заголовну пісню з альбому, повідомляє УНІАН.
Співавтор альбому Аркадій Александров розповів, що новий альбом Тіни Кароль присвячений всім закоханим.
""Двойной рай" втілює в собі еволюцію від звучання монолітних балад до сучасного трактування взаємин закоханих пар", - сказав Аркадій.
Сама Тіна Кароль зізналася, що її натхнення - це порив. Вона знову багато пише і дарує слухачам своє розуміння світобудови. До альбому "Двойной рай" увійшли чотири пісні - "Холод", "Двойной рай", "Город", "Поцелуй на фарт".
Нагадаємо, у кліпі на пісню "Двойной рай" Тіна Кароль предстала в абсолютно новому образі. Зірка змінила зачіску, та й в цілому весь образ.
""Двойной рай" - це романтичний трилер кіно естетики "нульових". Я - яскрава блондинка з пістолетом в руках, моя мішень - ревнощі", - додала Кароль.