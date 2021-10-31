Тіна Кароль випустила новий міні-альбом "Двойной рай"

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий міні-альбом, який отримав назву "Двойной рай". Напередодні зірка презентувала кліп на заголовну пісню з альбому, повідомляє УНІАН.

Співавтор альбому Аркадій Александров розповів, що новий альбом Тіни Кароль присвячений всім закоханим.

""Двойной рай" втілює в собі еволюцію від звучання монолітних балад до сучасного трактування взаємин закоханих пар" , - сказав Аркадій.

Сама Тіна Кароль зізналася, що її натхнення - це порив. Вона знову багато пише і дарує слухачам своє розуміння світобудови. До альбому "Двойной рай" увійшли чотири пісні - "Холод", "Двойной рай", "Город", "Поцелуй на фарт".

Нагадаємо, у кліпі на пісню "Двойной рай" Тіна Кароль предстала в абсолютно новому образі. Зірка змінила зачіску, та й в цілому весь образ.