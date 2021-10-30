У Польщі 5 авто поліції намагалися зупинити українця

У Польщі 35-річний громадянин України за кермом Mercedes відзначився гучною гонитвою з поліцією: водій тікав від копів через кілька населених пунктів, а в його упійманні брали участь п'ять машин правоохоронців, повідомляє УНІАН.

Як пише e-KG.pl, поліцейські помітили авто українця біля Страмниці, однак той відмовився зупинитися для огляду. Тоді копи викликали підтримку і почали переслідування. Під час нього водій Mercedes двічі таранив авто поліції. Згодом його разом з пасажиром зрештою вдалося затримати на кільцевій дорозі Колобжега.

Правоохоронці запідозрили, що чоловік був за кермом п'яний, однак той відмовився від перевірки на алкотестері, тому його забрали до лікарні для аналізу крові.

Policyjny pościg ulicami w Kołobrzegu. Po północy policjanci drogówki ruszyli za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli.https://t.co/OOaPluXJDf pic.twitter.com/rMeZrtCCn7 — TVP3 Szczecin (@tvp3szczecin) October 30, 2021

Під час пригоди ніхто з людей не постраждав. Як зазначає kolobrzeg naszemiasto, перш ніж потрапити до рук поліції українець встиг проїхати кілька населених пунктів. У гонитві за ним брали участь п'ять поліцейських машин, а упіймати порушника вдалося лише тоді, коли правоохоронці заблокували дорогу.