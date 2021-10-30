Українці вийшли на "Майдан бідності" у Києві

На Майдані Незалежності 30 жовтня відбулася перша акція Майдан бідності. Активісти розпочали її через стрімке подорожчання соціальних продуктів харчування та комунальних послуг, повідомляє ASPI news.

Понад сотня українців з ранку 30 жовтня вийшли на Майдан Незалежності, щоб виступити проти стрімкого зубожіння, у своїх виступах вони наголошували, що держава їм ніяк не допомагає. Людина, яка навіть працює і отримує зарплату, не може себе прогодувати.

Громадський активіст Анатолій Будник, голова ГО "Всеукраїнська народна Рада протидії корупції та громадській експертизі влади", зазначив:

"Українців навмисно зробили бідними, як цього року все подорожчало, знають наші гаманці та холодильники. Державні чиновники, які мають займатися проблемами пересічних громадян, нічого для цього не роблять. І не має значення, про яку владу ми говоримо - Зеленського, Порошенко, або Іванова-Пупкіна.Для українців ніхто нічого не робить!Якщо вже в державі не вистачає грошей, то поділитеся з українцями коштами від державних земель і державних надр, але ж заможний і свідомий українець нікому не потрібен – владі потрібен слухняний тому ми вважаємо, якщо влада не здатна підтримати громадян – йдіть”!

Продовжуючи тему зубожіння української нації, народний омбудсмен Руслан Расулов пояснив:

"У мене телефон буквально розжарений останніми тижнями від дзвінків. Дзвонять з усіх куточків нашої України і скаржаться, що не можуть прожити на зароблені гроші. Ви самі бачите, скільки коштують у магазинах найважливіші для громадян соціальні продукти, як подорожчали навіть за півроку хліб , молоко, яйця, олія, як пенсіонери штурмують магазини із соціальними продуктами… Про м'ясо, як у пана Тищенка за 50 гривень із Бессарабки, взагалі немає сенсу говорити, за ці гроші хіба що кістки для собак можна купити, тому у нас до влади є кілька вимог – подолання бідності, зупинення геноциду українського народу, проведення загальних зборів громадян, відставка уряду та розпуск Конституційного суду України у повному складі, а також притягнення до відповідальності депутатів Верховної Ради, звіт президента, уряду та РНБО перед народом”.

Учасники акції пообіцяли письмово поінформувати про свої вимоги Офіс президента, Офіс Генпрокурора та посольства провідних країн і зазначили, що мітинги "Майдану бідних" проходитимуть регулярно, і не лише в Києві.