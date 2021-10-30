Рівненська область посилює обмеження для нещеплених
У Рівненській області погіршується епідемічна ситуація на тлі коронавірусу. В регіоні посилюють обмеження на користування громадським транспортом, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Facebook голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, відтепер користуватися громадським транспортом зможуть лише:
- громадяни, які вакцинувалися від коронавірусу;
- громадяни, які мають результати негативного ПЛР або експрес-тесту, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки.
Зазначається, що заборона перевезення невакцинованих осіб набирає чинності вже з 2 листопада.