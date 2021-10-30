Рівненська область посилює обмеження для нещеплених

У Рівненській області погіршується епідемічна ситуація на тлі коронавірусу. В регіоні посилюють обмеження на користування громадським транспортом, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Facebook голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, відтепер користуватися громадським транспортом зможуть лише:

громадяни, які вакцинувалися від коронавірусу;

громадяни, які мають результати негативного ПЛР або експрес-тесту, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

Зазначається, що заборона перевезення невакцинованих осіб набирає чинності вже з 2 листопада.